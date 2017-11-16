Нацбанк збирається припинити виготовлення дрібних монет

Національний банк підготував проект постанови, яка пропонує припинити карбування монет номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

"Урахувавши світовий досвід, Національний банк України підготував проект постанови "Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів", - йдеться в повідомленні.

Згідно з документом, Нацбанк планує припинити карбування монет номіналом 1, 2, 5 копійок, оскільки вони "припинили відігравати істотну роль у розрахунках населення за товари та послуги".

Відмова від монет номіналом 25 копійок обумовлена тим, що у разі відсутності монет до 5 копійок вони не будуть розмінюватися 10 копійками.

При цьому регулятор пропонує залишити вже існуючі дрібні монети в обігу.

"Монети номіналів 1-5 копійок майже припинили відігравати істотну роль у розрахунках населення за товари та послуги… Водночас вартість виготовлення таких монет перевищує їх номінальну вартість", - зазначають в НБУ.

За даними Нацбанку, учасники готівкового обігу щорічно несуть витрати на оброблення, транспортування та зберігання цих монет, крім того, копійки майже не повертаються з обігу до банківської системи.

Національний банк запрошує громадськість до обговорення цієї ініціативи.

Регулятор також запропонував схему закруглення сум у разі ухвалення постанови.