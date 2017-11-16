Климкин: На Донбассе российских танков больше, чем в армии Британии

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Четверг, 16 ноября 2017, 15:17

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Россия разместила на Донбассе в четыре раза больше танков, чем имеет британская армия.

Об этом он рассказал в комментарии Daily Mail.

"Мы обсуждаем Донбасс. Россия говорит, что их там нет, несмотря на наличие до 500 танков - в четыре раза больше, чем танков в британской армии на вооружении - наравне с сотнями другого тяжелого вооружения и тысячами российских регулярных военных и наемников", - сказал Климкин.

Он сделал это заявление после того, как премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй обвинила Россию в попытке "сеять раздор на Западе".

Темы: Британия Росcия Донбасс АТО
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