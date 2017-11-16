Климкин: На Донбассе российских танков больше, чем в армии Британии
Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Россия разместила на Донбассе в четыре раза больше танков, чем имеет британская армия.
Об этом он рассказал в комментарии Daily Mail.
"Мы обсуждаем Донбасс. Россия говорит, что их там нет, несмотря на наличие до 500 танков - в четыре раза больше, чем танков в британской армии на вооружении - наравне с сотнями другого тяжелого вооружения и тысячами российских регулярных военных и наемников", - сказал Климкин.
Он сделал это заявление после того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в попытке "сеять раздор на Западе".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.