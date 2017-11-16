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Клімкін: На Донбасі російських танків більше, ніж має армія Британії

Четвер, 16 листопада 2017, 14:17

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Росія розмістила на Донбасі в чотири рази більше танків, ніж має британська армія.

Про це він розповів у коментарі Daily Mail.

"Ми обговорюємо Донбас. Росія каже, що їх там немає, незважаючи на наявність до 500 танків - що в чотири рази більше, ніж танків у британській армії на озброєнні – нарівні з сотнями іншого важкого озброєння і тисячами російських регулярних військових та найманців", - сказав Клімкін.

Він зробив цю заяву після того, як прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію у намаганні "сіяти розбрат на Заході".

Теми: Велика БританіяРосіяДонбасАТО
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