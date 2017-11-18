В Зимбабве сотни тысяч вышли на марш за отставку Мугабе

323 просмотра
Суббота, 18 ноября 2017, 17:57

В Зимбабве сотни тысяч жителей столицы Хараре вышли на марш за отставку президента Роберта Мугабе.

Как сообщает Reuters, генеральный секретарь Ассоциации ветеранов национально-освободительной войны Зимбабве Виктор Матемаданда призвал участников  митингов против Мугабе отправиться к месту его жительства. 

Участники марша направились к резиденции Мугабе, "пели, танцевали и обнимали солдат в восторге от ожидаемого завершения его 37-летнего правления, пишет СМИ. 

Как пишет "Daily Mail", толпа двигалась к резиденции Мугабе с лозунгами "Долой диктатора" и "Мугабе, наша страна - не твоя собственность". 

Также сообщается, что акция в поддержку отставки Мугабе состоялась в Великобритании: сотни людей собрались за пределами посольства в центре Лондона, призывая лидера Зимбабве сложить  полномочия. 

Вместе  с тем, по данным СМИ, распространяется информация о том, что 93-летний Мугабе уже покинул страну. 

Один из телохранителей Мугабе сообщил, что тот покинул свою резиденцию, которая теперь занята только военными.  В последний раз Мугабе был замечен примерно в 6:53 субботы, и с тех пор его телефон недоступен.

"Один из племянников диктатора сообщил "MailOnline", что Мугабе "устал, потрясен и уныл" и отчаянно просит членов своей семьи посоветоваться о том, должен ли он уйти в отставку", - пишет издание.

 
 
 

Украинская правда 

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
СБУ: Задержано причастного к убийству редактора российского "Форбса"
На Украину движутся дожди и мокрый снег
В Одессе во время протеста разбили голову начальнику полиции
Штаб: В зоне АТО погиб военный, еще один ранен
Все новости
Фото

Женщина-трансгендер 18 месяцев снимала свое преображение

Лайфхаки

Где искать одежду нестандартных размеров

рекорд

"Історический момент": картину Да Винчи продали за $450 миллионов