В Зимбабве сотни тысяч вышли на марш за отставку Мугабе

В Зимбабве сотни тысяч жителей столицы Хараре вышли на марш за отставку президента Роберта Мугабе.

Как сообщает Reuters, генеральный секретарь Ассоциации ветеранов национально-освободительной войны Зимбабве Виктор Матемаданда призвал участников митингов против Мугабе отправиться к месту его жительства.

Участники марша направились к резиденции Мугабе, "пели, танцевали и обнимали солдат в восторге от ожидаемого завершения его 37-летнего правления, пишет СМИ.

Как пишет "Daily Mail", толпа двигалась к резиденции Мугабе с лозунгами "Долой диктатора" и "Мугабе, наша страна - не твоя собственность".

Также сообщается, что акция в поддержку отставки Мугабе состоялась в Великобритании: сотни людей собрались за пределами посольства в центре Лондона, призывая лидера Зимбабве сложить полномочия.

Вместе с тем, по данным СМИ, распространяется информация о том, что 93-летний Мугабе уже покинул страну.

Один из телохранителей Мугабе сообщил, что тот покинул свою резиденцию, которая теперь занята только военными. В последний раз Мугабе был замечен примерно в 6:53 субботы, и с тех пор его телефон недоступен.

"Один из племянников диктатора сообщил "MailOnline", что Мугабе "устал, потрясен и уныл" и отчаянно просит членов своей семьи посоветоваться о том, должен ли он уйти в отставку", - пишет издание.

Украинская правда