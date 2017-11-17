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Поміщений під домашній арешт Мугабе відмовляється йти у відставку

П'ятниця, 17 листопада 2017, 06:45

Президент Зімбабве Роберт Мугабе відмовився піти у відставку після зустрічі з генералами, які захопили контроль над країною.

Про це пише AFP.

Військові, які захопили столицю Зімбабве Хараре, помістили Мугабе під домашній арешт. Кортеж Мугабе відвіз його з приватної резиденції в Державний будинок для переговорів, в яких також взяли участь посланці з регіонального блоку Співтовариства з питань розвитку країн південної Африки (SADC).

"Вони зустрілися сьогодні, він відмовляється піти у відставку. Думаю, він намагається виграти час", - сказало джерело, близьке до керівництва армії, яке побажало бути неназваним.

Урядове телебачення показало Мугабе, який стоїть поруч з усміхненим начальником армії генералом Костянтино Чівенгою.

 

Як відомо, військове втручання відбулось після тижневої політичної кризи, викликаної рішенням Мугабе звільнити свого давнього союзника Еммерсона Мнангагву з посади віце-президента і призначити на цю посаду свою дружину Грейс.

У відповідь воєначальник країни Константіно Чівенга заявив, що армія відмовляється прийняти звільнення Мнангагви.

15 листопада армія Зімбабве захопила штаб-квартиру ZBC, державного мовника підконтрольного президенту Мугабе.

Також військові затримали міністра фінансів Зімбабве Ігнатіуса Чомбо. Чомбо був провідним членом так званої "G40", фракції правлячої партії "ЗАНУ-ПФ", очолюваної дружиною Мугабе Грейс, яка бореться за право змінити  93-річного президента.

Роберт Мугабе перебуває при владі з 1980 року, коли Зімбабве отримала незалежність від Великої Британії. Військові побоюються, що відставка віце-президента стане кроком на шляху до передачі влади дружині президента Грейс Мугабе.

"Українська правда" у Threads

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