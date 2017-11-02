Совет правосудия разрешил арест судьи, раздававшей квартиры боевикам

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Четверг, 2 ноября 2017, 15:23

Высший совет правосудия разрешил арестовать судью одного из судов Одесской области, которая подозревается в передаче боевикам ОРДО квартир в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

"Высший совет правосудия решила удовлетворить представление главного военного прокурора Анатолия Матиоса и дать согласие на содержание судьи Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Анисимовой Натальи Дмитриевны под стражей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что судью задержали 31 октября по подозрению в содействии террористам, завладении чужим имуществом путем обмана и подделке официальных документов.

По информации СБУ, Анисимова - бывшая судья одного из судов Донецка. После оккупации города она трудоустроилась в Одесской области. С собой Анисимова "прихватила" печать донецкого суда и данные о владельцах имущества на территории ОРДО.

Согласно сообщению, судья по заказу главарей-террористов незаконно переоформила право собственности почти на 20 квартир, оставленных переселенцами. Сделки она заверяла печатью, указывая года оформления, предшествовавшие оккупации.

Переоформление жилья осуществлялось государственными регистраторами на территории, подконтрольной украинской власти, в районе проведения АТО без физического присутствия сторон сделки.

По данным спецслужбы, злоумышленники планировали распространить сделку на другие регионы Украины, в частности на Киев.

Отмечается, что в рамках уголовного производства, открытого по ст. 258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации) судье и одному из организаторов схемы объявлено о подозрении в совершении преступления.

Украинская правда

Темы: суд Донбасс криминал арест
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