Камера зафиксировала, как Вечный огонь заливают цементом
Вечный огонь в Киеве в ночь на 20 ноября залили цементом 7 или 8 человек.
Об этом свидетельствует запись с камеры видеонаблюдения, которую публикует компания "Киевгаз".
Запись датирована 2:58 ночи на понедельник. Видно, что группа людей погасила огонь – и над мемориалом потянулся дым.
"В прошлый раз (7 ноября – ред.) работники ПАО "Киевгаз" оперативно расчистили мемориал, а также установили камеру наблюдения", – отмечает компания.
Подачу газа после нового инцидента уже восстановили.
Видеозапись правонарушения передали представителям Национальной полиции.
Как известно, 7 ноября Вечный огонь у Могилы Неизвестного солдата в Киеве залили цементом – тогда конструкцию разобрали, чтобы восстановить мемориал.
А 20 ноября столичный Вечный огонь не только залили цементом, но еще и воткнули посредине крест.
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