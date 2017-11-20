Камера зафиксировала, как Вечный огонь заливают цементом

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Понедельник, 20 ноября 2017, 13:39
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Вечный огонь в Киеве в ночь на 20 ноября залили цементом 7 или 8 человек.

Об этом свидетельствует запись с камеры видеонаблюдения, которую публикует компания "Киевгаз".

Запись датирована 2:58 ночи на понедельник. Видно, что группа людей погасила огонь – и над мемориалом потянулся дым.



"В прошлый раз (7 ноября – ред.) работники ПАО "Киевгаз" оперативно расчистили мемориал, а также установили камеру наблюдения", – отмечает компания.

Подачу газа после нового инцидента уже восстановили.

Видеозапись правонарушения передали представителям Национальной полиции.

Как известно, 7 ноября Вечный огонь у Могилы Неизвестного солдата в Киеве залили цементом – тогда конструкцию разобрали, чтобы восстановить мемориал.

А 20 ноября столичный Вечный огонь не только залили цементом, но еще и воткнули посредине крест.

Алена Рощенко, УП
Темы: Киев история
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