Вечный огонь в Киеве снова залили цементом

Неизвестные залили цементом Вечный огонь в парке Славы в центре Киева.

Об этом Newsone.ua сообщили в полиции Киева.

По оценке корреспондента "Украинской правды", речь может идти об одном ведро цемента.

Вечный огонь залили цементом Фото Ирины Балачук, УП

По данным правоохранителей, инцидент произошел 20 ноября.

Вечный огонь залит был цементом, а посредине поставлен крест.

По состоянию на 8:50 крест, очевидно, уже изъяли Фото Ирины Балачук, УП

Полиция официально информирует, что около 7 утра ей сообщили, что по улице Лаврской в Парке Вечной Славы неизвестные погасили Вечный огонь, залив его бетоном.



На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли крест, который правонарушители вставили в залитый бетоном Вечный огонь.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных людей, проверяют наличие записей камер видеонаблюдения.



Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства.

Как известно, 7 ноября Вечный огонь у Могилы Неизвестного солдата в Киеве уже заливали цементом – тогда всю конструкцию разобрали, чтобы восстановить мемориал.

Тогда полиция Киева возбудила уголовное дело по факту надругательства над местом захоронения.