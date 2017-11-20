Вечный огонь в Киеве снова залили цементом
Неизвестные залили цементом Вечный огонь в парке Славы в центре Киева.
Об этом Newsone.ua сообщили в полиции Киева.
По оценке корреспондента "Украинской правды", речь может идти об одном ведро цемента.
По данным правоохранителей, инцидент произошел 20 ноября.
Вечный огонь залит был цементом, а посредине поставлен крест.
Полиция официально информирует, что около 7 утра ей сообщили, что по улице Лаврской в Парке Вечной Славы неизвестные погасили Вечный огонь, залив его бетоном.
На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли крест, который правонарушители вставили в залитый бетоном Вечный огонь.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных людей, проверяют наличие записей камер видеонаблюдения.
Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства.
Как известно, 7 ноября Вечный огонь у Могилы Неизвестного солдата в Киеве уже заливали цементом – тогда всю конструкцию разобрали, чтобы восстановить мемориал.
Тогда полиция Киева возбудила уголовное дело по факту надругательства над местом захоронения.