Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве залили цементом Вечный огонь – пришлось его разобрать

Вторник, 7 ноября 2017, 08:54
В Киеве залили цементом Вечный огонь – пришлось его разобрать
espreso.tv

В ночь с 6 на 7 ноября неизвестные залили цементным раствором Вечный огонь в парке Вечной Славы в столице.

Сообщение о поврежденном Вечном огне поступило на диспетчерскую линию 102 во вторник утром, сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Полиция сразу прибыла на место происшествия.

"Было обнаружено 8 ведер, в которых, скорее всего, нарушители принесли раствор цемента", – говорится в сообщении.

 
Юрий Ступень/Громадське

Как сообщает корреспондент "Украинской правды", сотрудники "Киевгаза" чистят Вечный огонь.

Вечный огонь залили цементом
Вечный огонь залили цементом
Тут и далее фото Евгения Руденко, УП

По состоянию на 10:30 они разобрали конструкцию.

 

Сотрудники "Киевгаза" чистят Вечный огонь

Заместитель главы КГГА Алексей Резников заявил, что "подобные акты вандализма – позорный пример неуважения к истории и памяти героев".

 

Вечный огонь пришлось разобрать

"Уверен, что вандалам не избежать ответственности. Мы надеемся, что правоохранители оперативно установят лиц, совершивших это. И все городские службы, которые потребуются, будут способствовать этому, а записи с камер видеонаблюдения помогут установить личности преступников", – добавил он.

 

фото Евгения Руденко, УП

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента, его причины пока неизвестны.

На месте работает следственно-оперативная группа Национальной полиции, кинологи и газовая служба.

Как известно, 7 ноября – сотая годовщина Октябрьской революции (переворота, который произошел 25 октября 1917 года в царской России и привел к власти большевиков).

Мемориал Вечной Славы на Печерских холмах в Киеве посвящен погибшим во Второй мировой войне. Комплекс с обелиска, могилы Неизвестного солдата с Вечным огнем, а также аллеи из 34 могилами погибших воинов открыли 60 лет назад - 6 ноября 1957 года.

Алена Рощенко, Евгений Руденко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевистория
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Киев
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Последние новости
14:42
Аэропорт Кишинева сменил код на "дерусифицированный"
14:40
Владелец "Киевстара" подсчитал убытки от масштабного сбоя: почти $100 миллионов
14:37
Министр Лесной, ректор КНУ и судья из Харькова: кто получил антипремию "Академическая недостойность 2023 года"
14:30
Украина убедила Европу в в надежности собственных хранилищ газа - глава "Нафтогаза" в Давосе
14:16
Украла полмиллиона донатов на ВСУ: жительница Первомайска получила срок
14:13
Mezha.Media вошло в медиагруппу "Украинская правда"
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
14:10
На Черниговщине возле границы усилят контроль за передвижением гражданских лиц
14:09
карта В Украине еще день побудет тепло, а потом вернутся морозы
14:07
Какие жалобы о нарушении закона о языке чаще всего получал омбудсмен в 2023 году
Все новости...
Реклама: