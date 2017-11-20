Хуг рассказал Плотницкому о препятствовании работы наблюдателей в ОРЛО

Первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг обсудил с главарем ОРЛО Александром Плотницким препятствование работы наблюдателей миссии в некоторых районах Луганской области.

Об этом сообщается на странице СММ ОБСЕ в Facebook.

Встреча состоялась в оккупированном Луганске. Во время нее кроме препятствий доступу миссии, участники обсудили выводы СММ ОБСЕ по внедрению Минских соглашений.

"Хуг напомнил, что участников невооруженных гражданских миссий не должны запугивать или каким-либо образом им угрожать", - говорится в сообщении.

Первый заместитель председателя СММ ОБСЕ подчеркнул, что свобода передвижения и расширения присутствия миссии, в частности на контактной линии и незащищенной границе с Россией чрезвычайно важны для беспристрастного и объективного наблюдения.

Во время встречи Хуг заявил, что приветствует этот и любой другой диалог между сторонами. Кроме того, он указал Плотницкому на ухудшение состояния деревянных конструкций на разрушенной части моста в Станице Луганской в Луганской области.