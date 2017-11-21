В НАПК обозвали суд, вернувший исковое заявление, некомпетентным

Национальное агентство по предупреждению коррупции считает, что Шевченковский районный суд нашел формальный повод не принять к рассмотрению исковое заявление по резонансному делу о защите деловой репутации НАПК.



Об этом говорится в заявлении ведомства, обнародованном 21 ноября на официальном сайте.



Шевченковский районный суд города Киева постановлением от 17 ноября 2017 вернул исковое заявление НАПК о защите деловой репутации, поданное к бывшей сотруднице ведомства Анне Соломатиной.



Отмечается, что при обращении за защитой нарушенных прав Национальное агентство руководствовалось частью 1 статьи 109 Гражданского процессуального кодекса Украины, согласно которой иски к физическим лицам предъявляются, в частности, по месту жительства ответчика.



Согласно решению Киевского городского совета от 27 апреля 2001 №280 / 1257 "О границах новых административных районов г. Киева и организационные мероприятия по проведению административно-территориальной реформы" с изменениями и дополнениями, ул. Паньковская, на которой проживает бывшая сотрудница Национального агентства, относится к Шевченковскому району Киева.



По мнению суда, согласно правилам территориальной подсудности: "...ответчик ... проживает по адресу ..., территориально относится к Голосеевскому району. Киев. ... По предписаниям п. 4 ч. 3 ст. 121 ГПК Украины заявление возвращается в случае, когда дело не подсудно этому суду".



"Таким образом Шевченковский районный суд. Киева самоустранился от рассмотрения этого дела, признав себя некомпетентным", – считают в НАПК.



В ведомстве подчеркивают, что Национальное агентство, воздерживаясь от дальнейших комментариев по этому поводу, заявляет о неизменности выбранного курса и твердом намерении предоставить Анне Соломатиной возможность доказать достоверность ее утверждений в суде.



Как известно, Шевченковский райсуд Киеве вернул исковое заявление Нацагентства по предупреждению коррупции по защите деловой репутации к бывшей сотруднице Анне Соломатиной, которая обвинила ведомство в фальсификациях.

Соломатина в частности обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций и злоупотреблении положением.

Также она заявила, что "куратор НАПК" в Администрации президента пытался установить контроль над решениями агентства, а когда Соломатина отказалась, Корчак фактически подчинила ее департамент лояльной к себе человеку. Из-за этого Соломатина написала заявление на увольнение.

В АП отрицают информацию, публично озвученную и переданную в антикоррупционные органы Соломатиной.