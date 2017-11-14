НАПК согласовывало с АП выводы проверок деклараций - сотрудница

Работников НАПК вызывали в Администрацию президента для инструктажа относительно обнародования выводов проверки деклараций.

Об этом на брифинге во вторник заявила директор департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАПК Анна Соломатина.

Она отметила, что подобная встреча состоялась в сентябре этого года.

"Встречу в Администрации президента проводил чиновник, который сейчас претендует на одну из ключевых должностей в Государственном бюро расследований. От нас требовалось согласовывать с куратором из АП все результаты проверок электронных деклараций", - сказала Соломатина.

"Суть в том, что было по два вывода проверки деклараций должностных лиц, одна - которая не нарушала требования законодательства, другая - нарушала. Перед их публикацией надо было согласовывать, какую из них можно обнародовать", - добавила она.

При этом Соломатина не уточнила, какую из деклараций в АП по итогу рекомендовали публиковать.

Сотрудница НАПК отказалась уточнять журналистам, кто именно этот человек из АП, как проходила встреча и другие детали разговора. Сказала только, что все подробности изложила в своем заявлении в НАБУ.

Также Соломатина уточнила, что на встрече присутствовали и другие сотрудники НАПК, которые смогут в суде подтвердить ее слова.

В АП работает один из претендентов на пост главы ГБР - Алексей Горащенков. Он занимает должность первого заместителя руководителя Главного департамента стратегического планирования и оперативного обеспечения Администрации президента и проходил собеседование на должность главы ГБР 13 ноября.

Возможно именно он и является тем человеком в АП, с которым, по словам Соломатиной, надо было согласовывать работу Нацагентства.

Ранее работник НАПК рассказала, что АП и Корчак фальсифицируют проверки деклараций.

В свою очередь в НАБУ заявили о расследовании возможных фальсификаций в НАПК.