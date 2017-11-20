Суд отказался рассматривать иск НАПК против Соломатиной

Шевченковский райсуд Киева вернул исковое заявление Нацагентства по предупреждению коррупции по защите деловой репутации к бывшей сотруднице Анне Соломатиной, которая обвинила ведомство в фальсификациях.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Отмечается, что иск против Соломатиной НАПК подало 15 ноября, а 17 ноября он был возвращен. Причина такого решения не сообщается.

В комментарии "Украинской правде" Соломатина отметила, что у Нацагентства просто нечего противопоставить ее словам.

"Что они могут против меня противопоставить, если я уже все рассказала и уже началось расследование. Более того, уже есть подтверждение моим документам от других обличителей. Пусть теперь они подтвердят, что я солгала, ходят на вызовы следователей, НАБУ и прочее", - сказала Соломатина.

"Думаю, что их иск был сделан для того, чтобы чем-то отвлечь прессу от скандала", - добавила она.

В пресс-службе НАПК "Украинской правде" сказали, что не могут предоставить комментарий о возвращении иска против экс-работницы, потому что у них нет такой информации.

"У нас нет такой информации. Вам лучше направить запрос и мы его направим на рассмотрение", - сказали в пресс-службе.

Как известно, руководитель департамента финансового контроля НАПК Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций и злоупотреблении положением.

Также она заявила, что "куратор НАПК" в Администрации президента пытался установить контроль над решениями агентства, а когда Соломатина отказалась, Корчак фактически подчинила ее департамент лояльной к себе человеку. Из-за этого Соломатина написала заявление на увольнение.

В АП отрицают информацию, публично озвученную и переданную в антикоррупционные органы Соломатиной.

В НАПК заявили, что направят в суд исковое заявление с требованием опровержения информации о возможных фальсификациях проверок деклараций.