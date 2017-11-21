Минобороны РФ хочет отсудить более миллиарда рублей в КБ "Южное"

Арбитражный суд Москвы практически отстранил ГП "КБ "Южное" от участия в судебных заседаниях, где Минобороны РФ пытается взыскать с украинского разработчика ракетно-космической техники более 1 миллиарда рублей компенсаций за расторжение контракта.

Такой ответ дало государственное космическое агентство Украины на запрос "Украинской правды".

"Представители ГП "КБ "Южное" фактически отстранен от участия в процессе, поскольку Минобороны РФ инициировало перевод дела в закрытый режим", - говорится в ответе космического агентства.

Отмечается, что иск российского Минобороны к конструкторскому бюро о расторжении контракта от 29 августа 2003 года и взыскании 183,6 млн рублей "неосновательного обогащения" (формулировка российской стороны) и 3,162 млн рублей процентов и 915 млн 646 тысяч 900 рублей неустойки был подан в арбитражный суд Москвы 7 февраля 2017.

"Сотрудничество КБ "Южное" с Минобороны РФ по контракту от 29.08.03 было прекращено в 2014 году во исполнение указа президента "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27.08.14" "О мерах по совершенствованию государственной военно-технической политики №691/2014", - сообщают в агентстве.

Там отмечают, что вопрос о мирном урегулировании спора неоднократно поднимал судья "с целью выяснения реакции российской стороны", но сейчас речь об этом не идет.

"Продолжается рассмотрение дела в первой инстанции. Очередное заседание должно состояться 13 декабря. В связи с тем, что по инициативе Минобороны России делу присвоен гриф "Секретно", слушание дела проходит в закрытом судебном заседании", - говорится в ответе.

Согласно данным арбитражного суда Москвы, уже назначалось 9 заседаний по данному делу, 6 из которых переносились на другое время.

Так, отмечается, что 7 февраля было подано исковое заявление, 14 февраля состоялось заседание суда "о принятии к производству судебного иска истца", а 20 марта дело было назначено к судебному разбирательству. Однако, после этого все заседания каждый раз переносились на другое время.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России судится с украинским "КБ "Южное", большим разработчиком ракетно-космической техники, за якобы невыполненный контракт о поставках в РФ комплексов" Воевода ".

Украинское конструкторское бюро не признало требований минобороны РФ и требовало полностью их отклонить, аргументируя свою позицию тем, что предприятие остановило передачу Минобороны результатов ОКР из-за того, что в августе 2014 украинская власть ввела запрет на экспорт в Россию товаров и услуг военного и двойного назначения.