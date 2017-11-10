Минобороны РФ требует от КБ "Южное" 183 млн рублей компенсаций

Министерство обороны России судится с украинским КБ "Южное", крупным разработчиком ракетно-космической техники, за якобы невыполненный контракт о поставке в РФ комплексов "Воевода" и требует 183,6 миллионов рублей компенсаций.

Об этом сообщают "РИА-нововсти".

В публикации отмечается, что 10 ноября должны были состояться очередные слушание по этому делу.

Также сообщается, что на одном из предыдущих заседаний представитель "Южного" заявил, что КБ может предложить российскому Минобороны мировое соглашение.

"В феврале российское оборонное ведомство подало к КБ "Южное" иск, в котором требует расторгнуть государственный контракт, заключенный 29 августа 2003 года. По этому договору украинское предприятие должно было провести опытно-конструкторские работы по продлению сроков эксплуатации комплексов "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана")". - сообщает информагентство.

"Минобороны требует взыскать с КБ "Южное" 183,6 миллиона рублей, в которые оценивает оплаченные, но не выполненные работы, более 3 миллионов рублей процентов и 915,6 миллиона рублей неустойки за невыполнение условий контракта". - сказано в публикации.

Отмечается, что украинское конструкторское бюро не признало требований минобороны РФ и требовало полностью их отклонить, аргументируя свою позицию тем, что предприятие остановило передачу Минобороны результатов ОКР из-за того, что в августе 2014 года украинские власти ввели запрет на экспорт в Россию товаров и услуг военного и двойного назначения.

"В КБ считают, что это обстоятельство непреодолимой силы, подтвержденное сертификатом Торгово-промышленной палаты Украины. Кроме того, заявил ответчик, Минобороны пропустило годичный срок исковой давности, предусмотренный украинским законодательством, а также не соблюдало обязательный претензионный порядок урегулирования спора". - сказано в публикации.

На данный момент арбитражный суд Москвы присвоил гриф "секретно" делу по иску Министерства обороны РФ к украинскому КБ "Южное".

"Украинская правда" обратилась за комментарием в КБ "Южное" относительно судебного процесса с РФ, однако там отказались что-либо комментировать без разрешения Государственного Космического агентства Украины. Получить комментарий от космического агентства пока не удалось.