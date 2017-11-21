Стало известно, какого именно дипломата выгнали в Беларусь

4675 просмотров
Вторник, 21 ноября 2017, 13:41

МИД выслало на родину первого секретаря посольства Беларуси в Украине.

Об этом сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь украинского Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

По ее словам, этот человек уже покинула страну.

Пресс-секретарь подчеркнула, что такой шаг МИДа - "зеркальный ответ" на объявление персоной нон грата в Беларуси советника посольства Украины в этой стране Игоря Скворцова.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины объявило персоной нон грата белорусского дипломата и выслало его из страны.

20 ноября стало известно об объявлении персоной нон грата советника посольства Украины в Беларуси. Официальный Минск обвинил его в ведении разведывательной деятельности - будто бы он координировал в Беларуси разведывательную деятельность корреспондента НОТУ Павла Шаройко

Оксана Коваленко, Евгений Кизилов, УП

Темы: МИД Беларусь скандал
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Украина выслала белорусского дипломата 21 ноября 2017, 11:26
МИД требует от России пустить к Грибу украинских медиков 21 ноября 2017, 08:38
Посол о заявлениях белорусского КГБ: Идет нагнетание обстановки 20 ноября 2017, 17:13
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
СМИ: Чиновник ГСЧС может быть причастен к пожару в "Виктории"
В "ЛНР" воюют за "МВД" и заявляют о задержании "диверсантов"
Стало известно, какого именно дипломата выгнали в Беларусь
Центр Луганска оцепили люди с автоматами и БТРом
Все новости
здоровье

Заболел – сиди дома. МОЗ объяснил, сколько дней надо, чтобы переждать грипп

Какой должна быть отреставрированная "Тарелка" на Лыбидской?

исследование

Привычки, которые на самом деле вас старят