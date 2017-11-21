Стало известно, какого именно дипломата выгнали в Беларусь
МИД выслало на родину первого секретаря посольства Беларуси в Украине.
Об этом сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь украинского Министерства иностранных дел Марьяна Беца.
По ее словам, этот человек уже покинула страну.
Пресс-секретарь подчеркнула, что такой шаг МИДа - "зеркальный ответ" на объявление персоной нон грата в Беларуси советника посольства Украины в этой стране Игоря Скворцова.
Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины объявило персоной нон грата белорусского дипломата и выслало его из страны.
20 ноября стало известно об объявлении персоной нон грата советника посольства Украины в Беларуси. Официальный Минск обвинил его в ведении разведывательной деятельности - будто бы он координировал в Беларуси разведывательную деятельность корреспондента НОТУ Павла Шаройко.
Оксана Коваленко, Евгений Кизилов, УП
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