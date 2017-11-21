Стало известно, какого именно дипломата выгнали в Беларусь

МИД выслало на родину первого секретаря посольства Беларуси в Украине.

Об этом сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь украинского Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

По ее словам, этот человек уже покинула страну.

Пресс-секретарь подчеркнула, что такой шаг МИДа - "зеркальный ответ" на объявление персоной нон грата в Беларуси советника посольства Украины в этой стране Игоря Скворцова.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины объявило персоной нон грата белорусского дипломата и выслало его из страны.

20 ноября стало известно об объявлении персоной нон грата советника посольства Украины в Беларуси. Официальный Минск обвинил его в ведении разведывательной деятельности - будто бы он координировал в Беларуси разведывательную деятельность корреспондента НОТУ Павла Шаройко.

Оксана Коваленко, Евгений Кизилов, УП