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Стало известно, какого именно дипломата выгнали в Беларусь

Вторник, 21 ноября 2017, 12:41

МИД выслало на родину первого секретаря посольства Беларуси в Украине.

Об этом сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь украинского Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

По ее словам, этот человек уже покинула страну.

Пресс-секретарь подчеркнула, что такой шаг МИДа - "зеркальный ответ" на объявление персоной нон грата в Беларуси советника посольства Украины в этой стране Игоря Скворцова.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины объявило персоной нон грата белорусского дипломата и выслало его из страны.

20 ноября стало известно об объявлении персоной нон грата советника посольства Украины в Беларуси Игоря Скворцова. Официальный Минск обвинил его в шпионаже - будто бы он координировал в Беларуси разведывательную деятельность корреспондента НОТУ Павла Шаройко

Оксана Коваленко, Евгений Кизилов, УП

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Темы: МИДБеларусьскандал
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