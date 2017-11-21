Трамп час говорил с Путиным по телефону об Украине и Сирии

Президент США Дональд Трамп час говорил по телефону с главой Кремля Владимиром Путиным об Украине, Сирии и Северной Корее.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Президенты обсудили во вторник Украину, Сирию, Иран, КНДР и Афганистан.

Телефонный разговор состоялся на следующий день после встречи Путина с президентом Сирии Башаром Асадом в Сочи.

Отмечается, что на этой встрече Путин сообщил о предстоящем телефонном разговоре с Трампом, передает РБК.

"На основе нашей сегодняшней встрече я проведу консультации с лидерами тех стран, о которых уже упомянул. Уже сегодня запланирована беседа с Эмиром Катара, завтра - с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, затем - с лидерами стран региона", - передала пресс-служба Кремля слова Путина.

Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил журналистам, что лидеры России и США "обсудят то, что сочтут необходимым".