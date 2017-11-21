СММ ОБСЕ зафиксировала военную колонну, которая направлялась в Луганск из ОРДО

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала военную технику, вооруженных людей и колонну, которая направлялась в Луганск из ОРДО.

Об этом СММ ОБСЕ сообщает на своей странице в Facebook.

"Сегодня в Луганске Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала наличие машин военного типа и присутствие вооруженных лиц вокруг здания, где ранее были размещено Управление министерства внутренних дел Украины в Луганской области", - пишет СММ ОБСЕ.

Кроме того, патруль СММ ОБСЕ зафиксировал колонну машин с не менее 6 грузовиков военного типа, 2 бронетранспортеров, 1 установленной зенитной установки (ЗУ-23), и более 20 гражданских автомобилей без номерных знаков минимум с 50 вооруженными людьми на дороге близ Дебальцево в Донецкой области .

Подобную, вероятно, ту же колонну, которая передвигалась в направлении Луганска, впоследствии зафиксировал другой патруль СММ в селе Веселая Тарасовка (15 км к западу от Луганска).

Как известно, накануне главарь незаконного вооруженного формирования "ЛНР" Игорь Плотницкий отстранил Игоря Корнета от "должности министра внутренних дел ЛНР" в связи с возбуждением уголовного дела.

Корнет, однако, опровергает свою отставку и забаррикадировался в здании т. н. "МВД ЛНР".

Он также заявил о задержании на оккупированной части Луганской области украинских диверсантов.

Плотницкий заявил, что ситуация в Луганске "находится под его контролем и в ближайшее время будет полностью решена".

Наблюдатели ОБСЕ мониторят ситуацию в Луганске и подтверждают наличие вооруженных людей, которые заблокировали часть города.

Во временно оккупированном Луганске уже несколько часов не работают телевидение и радио.

Впоследствии в сети появилось видео, на котором снято, как во временно оккупирован Луганск приехала большая военная колонна из машин и, вероятно, военных из Донецка.

В конфликте между Игорем Плотницким и уволенным им "министром МВД ЛНР" Игорем Корнетом Кремль выбрал сторону последнего. Сейчас Плотницкому не угрожает отставка, ему дали "последний шанс", сообщает РБК.