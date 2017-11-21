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СМИ: Кремль стал на сторону Корнета в конфликте с Плотницким в Луганске

Вторник, 21 ноября 2017, 20:47
СМИ: Кремль стал на сторону Корнета в конфликте с Плотницким в Луганске

В конфликте между Игорем Плотницким и уволенным им "министром МВД ЛНР" Игорем Корнетом Кремль выбрал сторону последнего. Сейчас Плотницкому не угрожает отставка, ему дали "последний шанс".

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в окружении Владислава Суркова.

"Политический кризис в республике - это "процесс становления модели контрольного управления со стороны Москвы", - сообщил РБК источник в Кремле, близкий к Суркову.

По его словам, в этом конфликте Кремль встал на сторону Корнета, но Плотницкого от власти пока не будут отстранять.

Эту информацию подтвердил другой источник РБК, близкий к администрации президента.

"Если Донецк достаточно независимый от Кремля, и по сути их отношения можно описать как ненавязчивый протекторат, то в случае с Луганском Москва решила скорректировать определенные процессы в республике и увеличить свое влияние", - пояснил близкий к помощнику президента источник.

По его словам, Западу это может показаться подтверждением версии о "марионетках", "но на самом деле в Москве тщательно взвесили все риски и приняли решение повлиять на политическую обстановку в Луганске".

Источник добавил, что ситуация в Луганске не означает, что в Кремле выдали "безграничный кредит доверия Плотницкому", но в администрации президента понимают, что "часть луганского хаоса - результат не совсем мудрой тактики главы ЛНР".

"Но идти на радикальные шаги и менять руководство пока не намерены. Ему дали последний шанс выстроить систему заново - но уже без внутренних разборок, скандальных покушений и убийств", - утверждает собеседник РБК.

Как известно, накануне главарь незаконного вооруженного формирования "ЛНР" Игорь Плотницкий отстранил Игоря Корнета от "должности министра внутренних дел ЛНР" в связи с возбуждением уголовного дела.

Корнет, однако, опровергает свою отставку и забаррикадировался в здании т. н. "МВД ЛНР".

Он также заявил о задержании на оккупированной части Луганской области украинских диверсантов.

Плотницкий заявил, что ситуация в Луганске "находится под его контролем и в ближайшее время будет полностью решена".

Наблюдатели ОБСЕ мониторят ситуацию в Луганске и подтверждают наличие вооруженных людей, которые заблокировали часть города.

Во временно оккупированном Луганске уже несколько часов не работают телевидение и радио.

Темы: РосcияЛуганскОРДЛО
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