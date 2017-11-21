Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Луганск приехала военная колонна из Донецка

Вторник, 21 ноября 2017, 19:05
В Луганск приехала военная колонна из Донецка
Скриншот из видео

Во временно оккупированный Луганск приехала большая военная колонна из машин и, вероятно, военных из Донецка.

Об этом сообщил журналист Вellingcat Эрик Толер со ссылкой на видео местной луганской группы в Twitter.

"Большая колонна (донецких) грузовиков / военных приезжает в Луганск. Видео опубликовали 20 минут назад в местной луганской группе, отмечается, что место съемки - это первый микрорайон (возможно, улица Советская), - написал журналист.

О приезде военной колонны из Донецка в Луганск сообщила "Новая газета" со ссылкой на собственные источники. По их информации, в город вошла колонна из нескольких десятков "Уралов" с военными.

Источники "Новой" заявляют, что три "Урала", которые появились в первой половине дня - это спецназ "Витязь" из "ДНР".

Как известно, накануне главарь незаконного вооруженного формирования "ЛНР" Игорь Плотницкий отстранил Игоря Корнета от "должности министра внутренних дел ЛНР" в связи с возбуждением уголовного дела.

Корнет, однако, опровергает свою отставку и забаррикадировался в здании т. н. "МВД ЛНР".

Он также заявил о задержании на оккупированной части Луганской области украинских диверсантов.

Плотницкий заявил, что ситуация в Луганске "находится под его контролем и в ближайшее время будет полностью решена".

Наблюдатели ОБСЕ мониторят ситуацию в Луганске и подтверждают наличие вооруженных людей, которые заблокировали часть города.

Во временно оккупированном Луганске уже несколько часов не работают телевидение и радио.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛуганскОРДЛОДонецк
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Все новости...
Луганск
РосСМИ сообщают о взрывах в оккупированном Луганске
РосСМИ сообщают о взрывах в оккупированном Луганске
Россияне "эвакуируют" документацию из оккупированной Кременной – ЦНС
Последние новости
12:30
Накопичення сил ворога на північному кордоні не помічено – Наєв
12:24
Всемирный фонд памятников возобновит купол Дома учителя в Киеве
12:18
Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен
12:17
В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля
12:17
Силы обороны поразили вражеские "Зоопарк" и "Репеллент-1" на Таврийком направлении
12:15
Суд в США возобновил запрет на продажу двух моделей Apple Watch
12:09
Помощник генсека: НАТО вполне в состоянии защититься от агрессии России
12:05
Новый этап земреформы: бизнес начал покупать землю
12:00
РФ покинули примерно 2500 ученых с начала вторжения – СМИ
11:55
Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана
Все новости...
Реклама: