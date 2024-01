В Луганск приехала военная колонна из Донецка

Во временно оккупированный Луганск приехала большая военная колонна из машин и, вероятно, военных из Донецка.

Об этом сообщил журналист Вellingcat Эрик Толер со ссылкой на видео местной луганской группы в Twitter.

"Большая колонна (донецких) грузовиков / военных приезжает в Луганск. Видео опубликовали 20 минут назад в местной луганской группе, отмечается, что место съемки - это первый микрорайон (возможно, улица Советская), - написал журналист.

Big column of (Donetsk) military trucks/troops coming into Luhansk. Video posted 20min ago on local Luhansk group, location given as the new overpass in the 1st subdistrict (probably ul. Sovetskaya) https://t.co/LViOi7Kxxh

My first try at geolocating of the new video showing the arrival of a massive military convoy in Luhansk from Donetsk. Shot from one of the apartment blocks. pic.twitter.com/VpM3lWoZl2