В Луганск приехала военная колонна из Донецка

Во временно оккупированный Луганск приехала большая военная колонна из машин и, вероятно, военных из Донецка.

Об этом сообщил журналист Вellingcat Эрик Толер со ссылкой на видео местной луганской группы в Twitter.

"Большая колонна (донецких) грузовиков / военных приезжает в Луганск. Видео опубликовали 20 минут назад в местной луганской группе, отмечается, что место съемки - это первый микрорайон (возможно, улица Советская), - написал журналист.

Big column of (Donetsk) military trucks/troops coming into Luhansk. Video posted 20min ago on local Luhansk group, location given as the new overpass in the 1st subdistrict (probably ul. Sovetskaya)https://t.co/LViOi7Kxxh — Aric Toler (@AricToler) November 21, 2017

My first try at geolocating of the new video showing the arrival of a massive military convoy in Luhansk from Donetsk. Shot from one of the apartment blocks. pic.twitter.com/VpM3lWoZl2 — Aric Toler (@AricToler) November 21, 2017

О приезде военной колонны из Донецка в Луганск сообщила "Новая газета" со ссылкой на собственные источники. По их информации, в город вошла колонна из нескольких десятков "Уралов" с военными.

Источники "Новой" заявляют, что три "Урала", которые появились в первой половине дня - это спецназ "Витязь" из "ДНР".

Как известно, накануне главарь незаконного вооруженного формирования "ЛНР" Игорь Плотницкий отстранил Игоря Корнета от "должности министра внутренних дел ЛНР" в связи с возбуждением уголовного дела.

Корнет, однако, опровергает свою отставку и забаррикадировался в здании т. н. "МВД ЛНР".

Он также заявил о задержании на оккупированной части Луганской области украинских диверсантов.

Плотницкий заявил, что ситуация в Луганске "находится под его контролем и в ближайшее время будет полностью решена".

Наблюдатели ОБСЕ мониторят ситуацию в Луганске и подтверждают наличие вооруженных людей, которые заблокировали часть города.

Во временно оккупированном Луганске уже несколько часов не работают телевидение и радио.