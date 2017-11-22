Одного из трех украинцев, задержанных в Беларуси, отпустили
Одного из трех задержанных за незаконное пересечение границы с Беларусью украицев освободили.
Об этом сообщил "Украинской правде" заместитель директора департамента консульской службы – начальник управления консульского обеспечения Василий Кирилич.
"По результатам оперативных контактов консула с компетентными органами Беларуси установлено, что трое украинцев задержаны в этой стране за незаконное пересечение границы", – отметил он.
"Один из них освобожден, двое находятся в учреждении содержания. Консул сегодня планирует посетить задержанных украинцев", – сообщил Кирилич.
Как известно, 20 ноября белорусские пограничники задержали двух мужчин и женщину из Украины, которые отправились в Беларусь за ягодами. Некоторым из них запрещено въезжать в Беларусь.
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