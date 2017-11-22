Одного из трех украинцев, задержанных в Беларуси, отпустили

Одного из трех задержанных за незаконное пересечение границы с Беларусью украицев освободили.

Об этом сообщил "Украинской правде" заместитель директора департамента консульской службы – начальник управления консульского обеспечения Василий Кирилич.



"По результатам оперативных контактов консула с компетентными органами Беларуси установлено, что трое украинцев задержаны в этой стране за незаконное пересечение границы", – отметил он.



"Один из них освобожден, двое находятся в учреждении содержания. Консул сегодня планирует посетить задержанных украинцев", – сообщил Кирилич.



Как известно, 20 ноября белорусские пограничники задержали двух мужчин и женщину из Украины, которые отправились в Беларусь за ягодами. Некоторым из них запрещено въезжать в Беларусь.