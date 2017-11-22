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Одного из трех украинцев, задержанных в Беларуси, отпустили

Среда, 22 ноября 2017, 07:32

Одного из трех задержанных за незаконное пересечение границы с Беларусью украицев освободили.

Об этом сообщил "Украинской правде" заместитель директора департамента консульской службы – начальник управления консульского обеспечения Василий Кирилич.

"По результатам оперативных контактов консула с компетентными органами Беларуси установлено, что трое украинцев задержаны в этой стране за незаконное пересечение границы", – отметил он.

"Один из них освобожден, двое находятся в учреждении содержания. Консул сегодня планирует посетить задержанных украинцев", – сообщил Кирилич.

Как известно, 20 ноября белорусские пограничники задержали двух мужчин и женщину из Украины, которые отправились в Беларусь за ягодами. Некоторым из них запрещено въезжать в Беларусь.

Темы: Беларусьграница
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