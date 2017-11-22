Украинец, который работал в РФ: к границе свозили военную технику

В Луганской области за незаконное пересечение границы задержали украинца, который рассказал, что работал в России и постоянно видел, как к границе с Украиной едет большое количество бронированной техники.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Мужчину 1984 года рождения задержали несколько дней назад. Он рассказал, что более 3 лет работал в Воронежской области в РФ, поскольку у него незаконно отобрали паспорт.

"Через населенный пункт Кантемировка Воронежской области 2-3 раза в месяц следовали военные эшелоны на 20-30 единиц военной техники. Российские военные рассказывали, что следуют в Ростовскую область для проведения военных учений вблизи границы с Украиной. Но из собственных наблюдений могу сказать, что в обратную сторону возвращалось гораздо меньше военной техники ", - рассказал задержанный.

Он также сообщил, что в России занимался перепродажей горючего, которое он, при содействии генерала МВД РФ в отставке, получал у российских военных.

Дизтопливо сливали с бронетехники, которая ехала в сторону российско-украинской границы.

Мужчина объяснил, что решил вернуться в Украину из-за пренебрежительного отношения и угроз в РФ. А границу пересекал мимо пункта пропуска, потому что не имел паспорта.

"На данный момент продолжаются мероприятия по установлению личности правонарушителя, его дальнейшую судьбу будет решать суд", - подытожили в Госпогранслужбе.