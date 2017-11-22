Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинец, который работал в РФ: к границе свозили военную технику

Среда, 22 ноября 2017, 08:53

В Луганской области за незаконное пересечение границы задержали украинца, который рассказал, что работал в России и постоянно видел, как к границе с Украиной едет большое количество бронированной техники.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Мужчину 1984 года рождения задержали несколько дней назад. Он рассказал, что более 3 лет работал в Воронежской области в РФ, поскольку у него незаконно отобрали паспорт.

"Через населенный пункт Кантемировка Воронежской области 2-3 раза в месяц следовали военные эшелоны на 20-30 единиц военной техники. Российские военные рассказывали, что следуют в Ростовскую область для проведения военных учений вблизи границы с Украиной. Но из собственных наблюдений могу сказать, что в обратную сторону возвращалось гораздо меньше военной техники ", - рассказал задержанный.

Он также сообщил, что в России занимался перепродажей горючего, которое он, при содействии генерала МВД РФ в отставке, получал у российских военных.

Дизтопливо сливали с бронетехники, которая ехала в сторону российско-украинской границы.

Мужчина объяснил, что решил вернуться в Украину из-за пренебрежительного отношения и угроз в РФ. А границу пересекал мимо пункта пропуска, потому что не имел паспорта.

"На данный момент продолжаются мероприятия по установлению личности правонарушителя, его дальнейшую судьбу будет решать суд", - подытожили в Госпогранслужбе.

Темы: ЛуганскРосcияПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

Все новости...
Луганск
Склад ракет россиян уничтожили утром возле Луганска - Стратком
В Луганске прогремели взрывы – СМИ
РосСМИ сообщают о взрывах в оккупированном Луганске
Последние новости
12:40
Франция обещает Украине десятки ракет для истребителей и больше снарядов
12:39
В Херсоне раздавались взрывы: оккупанты бьют с левого берега − глава ГВА
12:30
Накопичення сил ворога на північному кордоні не помічено – Наєв
12:24
Всемирный фонд памятников возобновит купол Дома учителя в Киеве
12:18
Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен
12:17
В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля
12:17
Силы обороны поразили вражеские "Зоопарк" и "Репеллент-1" на Таврийком направлении
12:15
Суд в США возобновил запрет на продажу двух моделей Apple Watch
12:09
Помощник генсека: НАТО вполне в состоянии защититься от агрессии России
12:05
Новый этап земреформы: бизнес начал покупать землю
Все новости...
Реклама: