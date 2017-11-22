Луценко: НАБУ отказывается принимать десятки дел ГПУ

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Среда, 22 ноября 2017, 10:20

Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что ГПУ не отказывается передавать дела в Национальное антикоррупционное бюро, наоборот – последнее отказывается их принимать.

Об этом он заявил на Международной конференции по уголовно-процессуальному кодексу 22 ноября, говоря о проблемах нового УПК.

"Проблема – установленные новым УПК особенности определения подследственности. В частности, между НАБУ и ГПУ и другими органами. Это сочетание составов преступлений, субъектов их совершения, размера вреда, предмета преступления – это создало условия для постоянных споров о подследственности", - сказал он.

"Сейчас речь не идет о том, что ГПУ отказывает НАБУ в передаче любого дела. Наоборот – у меня накапливаются десятки отказов НАБУ брать в свое производство те или иные уголовное правонарушения", - отметил Луценко.

Он добавил, что сначала считалось, что подследственностью НАБУ будут дела, где есть и сумма убытков, и квалифицирующий признак служащего категории "А".

"Позже НАБУ приняло решение, что "или ... или" принцип не работает, будет работать "и .. и", а еще позже даже в случаях, когда есть "и ... и" они также отказываются (брать дело – ред.)", - сказал Луценко.

Он отметил, что это надо урегулировать.

"Более того – очевидно, надо четко выписать, кто должен решать споры о подследственности, и каков порядок этого решения", - подытожил Луценко.

Как известно, 20 ноября Генеральная прокуратура утратила право начинать расследования.

По переходным положениям УПК, часть дел должна перейти в Национальное антикоррупционное бюро, другая – в Государственное бюро расследований.

ГБР должно было начать функционировать с 20 ноября 2017 года, однако до сих пор оно  не начало своей деятельности.

В НАБУ же заявили, что просто не смогут справиться с "наследием Генпрокуратуры".

Ситуацию должен был исправить законопроект 7278, который бы продлил полномочия ГПУ по этим делам до 1 января 2019 года. Однако проект до сих пор не был включен в повестку дня заседания Верховной Рады.

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Ирина Балачук, УП
Темы: Луценко Генпрокуратура НАБУ
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