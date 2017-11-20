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ГПУ лишилась права начинать расследования

Понедельник, 20 ноября 2017, 08:51
ГПУ лишилась права начинать расследования

Генеральная прокуратура утратила право начинать расследования.

Об этом говорится в п.1 Заключительных положений Уголовного процессуального кодекса, вступившем в силу 20 ноября 2017 года, напоминают "Українські новини".

Согласно им, прокуратура имела право расследовать преступления, подследственные Государственному бюро расследований, не дольше 5 лет со дня вступления в силу нового УПК (19 ноября 2012 года).

Таким образом, с 20 ноября 2017 года только следователи ГБР имеют право расследовать преступления, совершенные экс-президентами, высшими госчиновниками, членами Центральной избирательной комиссии, депутатами Верховной Рады, руководством Генпрокуратуры, главой Национальной банка, судьями, правоохранителями.

Также Госбюро расследований получает право расследовать преступления, совершенные детективами Национального антикоррупционного бюро и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Кроме того, к подследственности ГБР принадлежат и военные преступления.

При этом в соответствии с п. 1 раздела XI Переходных положений УПК следователи прокуратуры имеют право продолжить расследования, начатые до 20 ноября 2017 года.

Данные расследования не могут продолжаться более 2 лет.

Законопроектом №7278, зарегистрированном в Верховной Раде 10 ноября, предлагалось перенести дату передачи функции следствия от Генпрокуратуры к ГБР с 20 ноября 2017 на 1 января 2019 года.

Данный проект закона был разработан депутатами комитета парламента по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Однако 16 ноября Верховная Рада не смогла включить его в повестку дня и, соответственно, принять документ.

В тот же день конкурсная комиссия избрала руководство Государственного бюро расследований. Экс-прокурор Роман Труба, избранный директором бюро, выразил надежду, что ГБР сможет начать работу в июне-июле 2018 года.

Пока Госбюро не функционирует, поэтому возникает коллизия.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сказала "Украинской правде", что генпрокурор Юрий Луценко говорил об этой проблеме уже две недели – но она с места не сдвинулась.

Верховная Рада на этой неделе работает в комитетах, а пленарные заседания возобновятся 4 декабря.

Темы: ГенпрокуратураГБР
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