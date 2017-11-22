Миссия ОБСЕ: вооруженные люди продолжают блокировать часть Луганска

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Среда, 22 ноября 2017, 16:51

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отмечает, что ситуация во временно оккупированном Луганске целом спокойная, но вооруженные люди продолжают блокировать часть центра города.

Об этом говорится в сообщении миссии, обнародованном в среду в Facebook.

"СММ ОБСЕ продолжает фиксировать наличие машин военного типа и присутствие неустановленных вооруженных лиц (у многих из них белые нарукавные повязки и скрытые лица) в центре города Луганск", – говорится в сообщении.

"СММ констатировала в целом спокойную ситуацию в городе. Впрочем команде СММ, осуществлявшей патрулирование, неустановленные вооруженные лица отказали в доступе к перекрестку улиц Лермонтова и Советской", – отмечают наблюдатели.

Кроме этого сообщается, что первый заместитель председателя СММ ОБСЕ прибыл в Луганск, чтобы присоединиться к своим коллегам, которые осуществляют мониторинг ситуации.

Украинская правда
Темы: "ЛНР" ОРДЛО ОБСЕ
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