Миссия ОБСЕ: вооруженные люди продолжают блокировать часть Луганска

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отмечает, что ситуация во временно оккупированном Луганске целом спокойная, но вооруженные люди продолжают блокировать часть центра города.



Об этом говорится в сообщении миссии, обнародованном в среду в Facebook.



"СММ ОБСЕ продолжает фиксировать наличие машин военного типа и присутствие неустановленных вооруженных лиц (у многих из них белые нарукавные повязки и скрытые лица) в центре города Луганск", – говорится в сообщении.



"СММ констатировала в целом спокойную ситуацию в городе. Впрочем команде СММ, осуществлявшей патрулирование, неустановленные вооруженные лица отказали в доступе к перекрестку улиц Лермонтова и Советской", – отмечают наблюдатели.



Кроме этого сообщается, что первый заместитель председателя СММ ОБСЕ прибыл в Луганск, чтобы присоединиться к своим коллегам, которые осуществляют мониторинг ситуации.