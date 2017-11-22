Плотницкий не сбежал и провел совещание

Лидер луганских сепаратистов Игорь Плотницкий утром 22 ноября провел рабочую встречу, сообщается на его сайте.

Его разговор с так называемыми и. о. "министра чрезвычайных ситуаций ЛНР" Сергеем Иванушкиным и и.о. "министра внутренних дел ЛНР" Владимиром Черковым в кабинете записали на видео.

Накануне пресс-секретарь украинского МВД Артем Шевченко заявлял со ссылкой на источники, что Плотницкий сбежал в Россию. Этому предшествовали оцепление центра оккупированного Луганска и заявление Игоря Корнета о том, что он остается главой т.н. "МВД ЛНР".

Теперь Плотницкий поручил разобраться с попыткой Корнета совершить "государственный переворот".

Иванушкин сообщил, что накануне в 15:30 в Луганске произошло частичное отключение от электроснабжения, из-за чего якобы не работала и телерадиокомпания. В 20:30 электроснабжение восстановили.

"Я так понимаю, что отключение произошло, потому что вмешались "специалисты" Корнета?", – спросил Плотницкий.

Он обратился к Черкову: "Все эти инсинуации – с этим пора заканчивать. По Корнету, по всем его заявлениям, кто там легитимный, кто не легитимный. Суд поставил точку".

"Мне кажется, что мы недооценили то количество и состав правонарушений, преступлений, которые совершал бывший министр внутренних дел. Потому что пойти на такую авантюру, как попытка государственного переворота и захват власти – за этим скрывается что-то большее", – сказал Плотницкий.

Он утвердил "заместителей" нового руководителя "МВД ЛНР" и поручил вместе с "генпрокуратурой" разобраться с ситуацией, которая сложилась за прошедшую ночь.

По данным "Новой газеты", в среду утром Плотницкий провел правительственное совещание, на котором присутствовали руководитель его администрации Ирина Тейцман, начальник "службы правительственной безопасности МВД ЛНР" Евгений Селиверстов и глава "ГТРК ЛНР" Анастасия Шуркаева.