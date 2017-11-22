Місія ОБСЄ: озброєні люди продовжують блокувати частину Луганська

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зазначає, що ситуація в тимчасово окупованому Луганську загалом спокійна, але озброєні люди продовжують блокувати частину центру міста.

Про це йдеться у повідомленні місії, оприлюдненому у середу в Facebook.

"СММ ОБСЄ продовжує фіксувати наявність машин військового типу та присутність невстановлених озброєних осіб (у багатьох із них білі нарукавні пов’язки та приховані обличчя) у центрі міста Луганськ", – йдеться в повідомленні.

"СММ констатувала загалом спокійну ситуацію в місті. Утім команді СММ, що здійснювала патрулювання, невстановлені озброєні особи відмовили в доступі до перехрестя вулиць Лермонтова та Радянської", – зазначають спостерігачі.

Крім цього повідомляється, що перший заступник голови СММ ОБСЄ прибув до Луганська, щоб приєднатися до своїх колег, які здійснюють моніторинг ситуації.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука вважає події останньої доби в Луганську ні чим іншим, як "примітивними бандитськими розборками" навколо власності.

Таку думку про останні події в Луганську він висловив у коментарі "Укрінформу".

"Так званий міністр внутрішніх справ ("ЛНР" - ред.) Ігор Корнет після того, як (ватажок "ЛНР" - ред.) Плотницький виселив його з чесно віджатого особняка, вирішив повернути все, що нажито непосильною працею з 2014 року", – сказав він.

За словами Туки, ситуація загострилася після того, як з'явилася власниця будинку, в якому Корнет оселився. Вона "звертається до "графа Луганського" з проханням повернути нерухомість, після чого Плотницький показово виселяє з нього Корнета", додав заступник міністра.

"І тут уже перейшло на рівень особистих взаємин. Оскільки обидва мають у розпорядженні певну кількість озброєних бойовиків, то була спроба такого квазіперевороту", – вважає Тука.

Те, що організовану вранці середи нараду під головуванням Плотницького було викладено в інтернет, є, з точки зору заступника міністра, пропагандистським кроком, покликаним зафіксувати факт перебування Плотницького на бойовому посту.

Прогнозувати подальший розвиток Тука не береться, зазначає лише, що "хтось сяде, хтось втече". Путін відхрестився офіційно, "хоча це смішно", додав він.

Головне в цій ситуації, наголосив Тука, щоб не було жертв серед мирного населення.

Також Тука зазначив, що за його даними, вночі на територію області зайшли понад 300 одиниць російської бойової техніки: вантажівки, бронетранспортери, інформації про танки не було.

"Хотілося б, щоб вони там один одного зжерли в кінці кінців. Чим більше і швидше вони один одного зжеруть, тим легше буде відновлювати законну владу на цій території", – побажав Тука.

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