Бойцы АТО улучшили тактическое положение на луганском направлении – штаб

Отдельные подразделения украинской армии улучшили тактическое положение на Луганщине для лучших условий наблюдения и обороны.



Это следует из сообщения пресс-центра штаба АТО утром 23 ноября.



"Вооруженные силы Украины строго придерживаются Минских договоренностей, в соответствии с положениями которых могут укреплять или переоборудовать свои позиции, передислоцироваться в пределах территорий, определенных этими договоренностями", – говорится в сообщении.



"Отдельные подразделения Вооруженных сил Украины на луганском направлении улучшили тактическое положение с целью улучшения условий наблюдения за противником и ведения оборонительного огня в ответ на провокационные обстрелы российско-оккупационных войск", – информирует штаб.





Накануне волонтер Юрий Мысягин написал в Facebook, что на Светлодарской дуге "военные разных подразделений 54-й бригады и приданного им 24-го батальона "Айдар" были вынуждены спланировать и провести военную операцию" из-за систематических провокаций боевиков – и якобы освободили несколько поселков.

"Также были взяты под наш контроль несколько стратегических высот. В результате этой операции у нас появились новые позиции размером несколько квадратных километров, на которых мы уже успешно закрепились", – утверждал он.

В пресс-центре штаба АТО "Украинской правде" 22 ноября отрицали эту информацию и заверили, что украинские бойцы не нарушают минские договоренности.

Украинская сторона СЦКК также отмечает, что ОРДО не прекращает использовать информационные провокации для дискредитации подразделений ВСУ.



Так накануне там заявили о том, что подразделения ВСУ в ночь на 21 ноября текущего года заняли населенный пункт Гладосово, который находится в "серой" зоне под Горловкой. При этом украинские военные якобы запретили местным жителям выходить из своих домов. В ОРДО также заявили, что силы АТО перебросили в село минометы и начали минировать его окрестности.



"Украинская сторона СЦКК заявляет, что такие сообщения не соответствуют действительности. Подразделения ВСУ в последние дни не осуществляли продвижение вперед", - отмечают украинские офицеры.



Отмечается, что силы АТО строго придерживаются Минских договоренностей, в соответствии с положениями которых могут укреплять или переоборудовать свои позиции, передислоцироваться в пределах территорий, определенных этими договоренностями.



"Подобные провокационные информационные сообщения направлены на дискредитацию Украины и ее ВСУ в глазах мирового сообщества", - отмечают в СЦКК.