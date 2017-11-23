Бойцы АТО улучшили тактическое положение на луганском направлении – штаб

4703 просмотра
Четверг, 23 ноября 2017, 11:24

Отдельные подразделения украинской армии улучшили тактическое положение на Луганщине для лучших условий наблюдения и обороны.

Это следует из сообщения пресс-центра штаба АТО утром 23 ноября.

"Вооруженные силы Украины строго придерживаются Минских договоренностей, в соответствии с положениями которых могут укреплять или переоборудовать свои позиции, передислоцироваться в пределах территорий, определенных этими договоренностями", – говорится в сообщении.

"Отдельные подразделения Вооруженных сил Украины на луганском направлении улучшили тактическое положение с целью улучшения условий наблюдения за противником и ведения оборонительного огня в ответ на провокационные обстрелы российско-оккупационных войск", – информирует штаб.



Накануне волонтер Юрий Мысягин написал в Facebook, что на Светлодарской дуге "военные разных подразделений 54-й бригады и приданного им 24-го батальона "Айдар" были вынуждены спланировать и провести военную операцию" из-за систематических провокаций боевиков – и якобы освободили несколько поселков.

"Также были взяты под наш контроль несколько стратегических высот. В результате этой операции у нас появились новые позиции размером несколько квадратных километров, на которых мы уже успешно закрепились", – утверждал он.

В пресс-центре штаба АТО "Украинской правде" 22 ноября отрицали эту информацию и заверили, что украинские бойцы не нарушают минские договоренности.

Украинская сторона СЦКК также отмечает, что ОРДО не прекращает использовать информационные провокации для дискредитации подразделений ВСУ.

Так накануне там заявили о том, что подразделения ВСУ в ночь на 21 ноября текущего года заняли населенный пункт Гладосово, который находится в "серой" зоне под Горловкой. При этом украинские военные якобы запретили местным жителям выходить из своих домов. В ОРДО также заявили, что силы АТО перебросили в село минометы и начали минировать его окрестности.

"Украинская сторона СЦКК заявляет, что такие сообщения не соответствуют действительности. Подразделения ВСУ в последние дни не осуществляли продвижение вперед", - отмечают украинские офицеры.

Отмечается, что силы АТО строго придерживаются Минских договоренностей, в соответствии с положениями которых могут укреплять или переоборудовать свои позиции, передислоцироваться в пределах территорий, определенных этими договоренностями.

"Подобные провокационные информационные сообщения направлены на дискредитацию Украины и ее ВСУ в глазах мирового сообщества", - отмечают в СЦКК.

"Украинская правда"
Темы: Донбасс Луганская область АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
СМИ: В Луганске усилили охрану Плотницкого, подогнали БТРы к ОГА 23 ноября 2017, 10:32
Корнет заявил, что Луганск мог вернуться в состав Украины 23 ноября 2017, 10:08
На линии разграничения на Донбассе усиливают меры безопасности 23 ноября 2017, 09:33
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Избиение судьи Гольник расследуют как хулиганство с оружием
Плотницкий покинул Луганск – СМИ РФ
В Крыму – новые задержания и обыски
Миссия ОБСЕ ограничила патрулирование в Луганске
Все новости
живая легенда

Философия жизни и творчества от культового режиссера Дэвида Линча

экология

Вредный микропластик: в Британии хотят запретить блестки

итоги

Общественное вещание: революция, сдвинувшая с места медиа