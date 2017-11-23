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Бійці АТО покращили тактичне положення на луганському напрямку – штаб

Четвер, 23 листопада 2017, 10:24
Бійці АТО покращили тактичне положення на луганському напрямку – штаб

Окремі підрозділи української армії поліпшили тактичне положення на Луганщині задля кращих умов спостереження і оборони.

Це випливає з повідомлення прес-центру штабу АТО  вранці 23 листопада.

"Збройні сили України суворо дотримуються Мінських домовленостей, відповідно до положень яких можуть зміцнювати або переобладнувати свої позиції, передислоковуватися в межах територій, визначених цими домовленостями", – сказано у повідомленні.

"Окремі підрозділи Збройних сил України на луганському напрямку покращили тактичне положення з метою поліпшення умов спостереження за противником і ведення оборонного вогню у відповідь на провокативні обстріли російсько-окупаційних військ", – інформує штаб.

Напередодні волонтер Юрій Мисягін написав у Facebook, що на Світлодарській дузі "військові різних підрозділів 54-ї бригади і приданого їм 24-го батальйону "Айдар" були змушені спланувати і провести військову операцію" через систематичні провокації бойовиків – і нібито звільнили декілька селищ.

"Також було взято під наш контроль кілька стратегічних висот. У результаті цієї операції у нас з'явилися нові позиції розміром кілька квадратних кілометрів, на яких ми вже успішно закріпилися", – стверджував він.

У прес-центрі штабу АТО "Українській правді" 22 листопада заперечили цю інформацію і запевнили, що українські бійці не порушують мінські домовленості.

Українська сторона СЦКК також наголошує, що ОРДО не припиняє використовувати інформаційні провокації для дискредитації підрозділів ЗСУ.

Так напередодні там заявили про те, що підрозділи ЗСУ у ніч на 21 листопада поточного року зайняли населений пункт Гладосове, який знаходиться в "сірій" зоні під Горлівкою. При цьому українські військові начебто заборонили місцевим жителям виходити зі своїх будинків. В ОРДО також заявили, що сили АТО перекинули в село міномети та почали мінувати його околиці.

"Українська сторона СЦКК заявляє, що такі повідомлення не відповідають дійсності. Підрозділи ЗСУ протягом останніх днів не здійснювали просування вперед", – наголошують українські офіцери.

Зазначається, що сили АТО суворо дотримуються Мінських домовленостей, відповідно до положень яких можуть зміцнювати або переобладнувати свої позиції, передислоковуватися в межах територій, визначених цими домовленостями.

"Подібні провокаційні інформаційні повідомлення спрямовані на дискредитацію України та її ЗСУ в очах світового співтовариства", – зазначають в СЦКК.

"Українська правда"
Теми: ДонбасЛуганська областьАТО
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