В столовой Рады рассказали, какие блюда заказывают чаще всего

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Четверг, 23 ноября 2017, 12:44

Самые популярные блюда в столовых Верховной Рады – украинский борщ с пампушками, грибная юшка и котлеты.

Об этом рассказал директор государственного предприятия "Столовая" управления делами аппарата Верховной Рады Николай Бобренко, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Самые популярные блюда – это обычные простые блюда украинской кухни. Например, из первых блюд – украинский борщ красный с пампушками, грибная юшка. На второе часто берут обычные котлеты из курицы, телятины и смешанного фарша", - сказал Бобренко. 

 
Столовая на Садовой
Фото: Володимир Лех

Он также рассказал, что ассортимент блюд в столовых формируется на основании спроса. 

 
Блюда в столовой
Фото: Володимир Лех

Например, в столовой в здании Верховной Рады, где часто обедают депутаты и представители иностранных делегаций, в меню бывает красная рыба, соответственно и цены за обед здесь выше. 

 
Фото: Володимир Лех

По его словам, в среднем стоимость обеда составляет до 100 гривен. 

 
Стоимость обеда составляет до 100 гривен
Фото: Володимир Лех

Бобренко добавил, что меню в столовой меняется почти каждый день.

"Всего в меню 300 блюд, которые ежедневно меняются. Редко бывает, что меню повторяется раз в неделю", - сказал Бобренко.

 
Фото: Володимир Лех

Он добавил, что столовая на улице Садовой, 3, имеет 70 посадочных мест и ежедневно обслуживает 300 человек, а в пленарные недели – вдвое больше. Столько же мест и посетителей и в здании столовой в Верховной Раде.

Штат работников столовых насчитывает 110 человек, из них 60-65 поваров. На предприятии работают два производства, которые готовят блюда для 3 столовых и нескольких буфетов Верховной Рады, в том числе и для столовой "под куполом".

По словам Бобренко, предприятие заплатило 3 миллиона 319 тысяч гривен налогов в бюджет за 9 месяцев 2017 года.

Как известно, Верховная Рада решила устроить день открытых дверей парламентской столовой 23 ноября.

20 сентября на заседании регламентного комитета Рады нардеп от "Радикальной партии" Олег Куприенко предложил давать журналистам, работающим в Раде, слабительные лекарства, причем делать это неестественным способом.

Высказыванию Куприенко предшествовало обсуждение питания депутатов в Верховной Раде. Народные избранники критиковали журналистов, работающих в парламенте, за то, что они рассказывают общественности о слишком низких ценах в столовой ВР, а в то же время сами очень любят питаться в ней.

Также депутаты жалуются на присутствие журналистов в буфете парламента во время перерыва.

Темы: Верховная Рада цены еда
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