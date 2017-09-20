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Нардеп-радикал предлагает пытать журналистов химпрепаратами

Среда, 20 сентября 2017, 21:28

Нардеп от "Радикальной партии" Олег Куприенко предложил давать журналистам, работающим в Раде, слабительные лекарства, причем делать это неестественным способом.

Об этом сообщила в Facebook журналист Наталья Пономарив.

"На заседании регламентного комитета парламента (важно звучит, правда?) прозвучало предложение купить пачку "Пургена" и по таблетке "засовывать журналистам в ср..ку", - написала она.

В комментариях к ее посту выложили видео этого заявления, которое записало "Громадське".

Как видно на записи, высказыванию Куприенко предшествовало обсуждение питания депутатов в Верховной Раде. Народные избранники критиковали журналистов, работающих в парламенте, за то, что они рассказывают общественности о слишком низких ценах в столовой ВР, а в то же время сами очень любят питаться в ней.

"Купите упаковку "Пургена" и каждому журналисту по таблетке в ср..ку", - сказал на это нардеп из фракции Ляшко.

Такая грубость возмутила читателей этого сообщения. А бывший депутат Рады Виктор Уколов сделал важное замечание.

"Интересно, что "Пурген" - это таблетки, и их пьют. Тот, кто это заявил, явно имеет проблемы с воображением", - отметил он.

 
Олег Куприенко
фото 112.ua

Евгений Кизилов, УП

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Темы: Верховная РадаСМИмедиа
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