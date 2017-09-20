Нардеп-радикал предлагает пытать журналистов химпрепаратами
Нардеп от "Радикальной партии" Олег Куприенко предложил давать журналистам, работающим в Раде, слабительные лекарства, причем делать это неестественным способом.
Об этом сообщила в Facebook журналист Наталья Пономарив.
"На заседании регламентного комитета парламента (важно звучит, правда?) прозвучало предложение купить пачку "Пургена" и по таблетке "засовывать журналистам в ср..ку", - написала она.
В комментариях к ее посту выложили видео этого заявления, которое записало "Громадське".
Купити пурген журналістам запропонував депутат від «Радикальної партії» Олег Купрієнко pic.twitter.com/6YdqiaXuXn— Hromadske.UA (@HromadskeUA) September 20, 2017
Как видно на записи, высказыванию Куприенко предшествовало обсуждение питания депутатов в Верховной Раде. Народные избранники критиковали журналистов, работающих в парламенте, за то, что они рассказывают общественности о слишком низких ценах в столовой ВР, а в то же время сами очень любят питаться в ней.
"Купите упаковку "Пургена" и каждому журналисту по таблетке в ср..ку", - сказал на это нардеп из фракции Ляшко.
Такая грубость возмутила читателей этого сообщения. А бывший депутат Рады Виктор Уколов сделал важное замечание.
"Интересно, что "Пурген" - это таблетки, и их пьют. Тот, кто это заявил, явно имеет проблемы с воображением", - отметил он.
Евгений Кизилов, УП