Депутаты пожаловались Аппарату ВР на журналистов: Мешают поесть

Депутаты регламентного комитета на заседании 20 сентября озвучили ряд замечаний относительно пребывания журналистов в стенах Верховной Рады.



Об этом "Украинской правде" рассказал член комитета от фракции БПП Дмитрий Лубинец.



"Мы не обсуждали ограничения, мы не обсуждали ограничение входа – был вопрос, что за последнее время здесь есть 4 тысячи аккредитованных журналистов, в том числе пророссийских изданий. Поэтому мы предлагали, что нужно сделать анализ, кто аккредитован в ВР", – отметил он.



Кроме того, депутаты жаловались на присутствие журналистов в буфете парламента во время перерыва.



"Были подняты народными депутатами замечания, что в перерыве между 12 и 12.30 невозможно пообедать, потому что в это же время очень многие журналисты и все столы заняты – это первая проблема. А вторая проблема, вопреки запрету снимать, в столовой очень много представителей СМИ не просто фотографируют цены, блюда, а снимают, что конкретный депутат ест, что у него на тарелке", – отметил Лубинец.



На уточнение корреспондента УП, готовится ли по этому поводу новый законопроект о пребывании журналистов в парламенте, Лубинец ответил:



"Это принимается не законом, а положением. Положение готовит аппарат Верховной Рады, утверждает его Верховная Рада. Все замечания, которые были озвучены на комитете, представители аппарата записали, ждем их положения", – пояснил он.



Как сообщалось, 20 сентября на заседании регламентного комитета Рады нардеп от "Радикальной партии" Олег Куприенко предложил давать журналистам, работающим в Раде, слабительные лекарства, причем делать это неестественным способом.



Высказыванию Куприенко предшествовало обсуждение питания депутатов в Верховной Раде. Народные избранники критиковали журналистов, работающих в парламенте, за то, что они рассказывают общественности о слишком низких ценах в столовой ВР, а в то же время сами очень любят питаться в ней.



Роман Кравец, Валентина Романенко, УП