Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В столовой Ради проведут день открытых дверей

Среда, 22 ноября 2017, 15:44

Верховная Рада устраивает в четверг день открытых дверей парламентской столовой.

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

Мероприятие начнется в 10:45 по адресу: Киев, ул. Садовая.

Отмечается, что оно проводится в рамках Международной недели законодательной открытости, а также согласно пожеланиям телеканалов и информационных агентств.

"Во время мероприятия будет продемонстрирован ассортимент блюд, разъяснена ценовая политика и принципы организации работы пунктов питания в Верховной Раде", - говорится в сообщении.

Журналистов предупреждают, что пускать в столовую будут только по карточкам аккредитации.

Как сообщалось, 20 сентября на заседании регламентного комитета Рады нардеп от "Радикальной партии" Олег Куприенко предложил давать журналистам, работающим в Раде, слабительные лекарства, причем делать это неестественным способом.

Высказыванию Куприенко предшествовало обсуждение питания депутатов в Верховной Раде. Народные избранники критиковали журналистов, работающих в парламенте, за то, что они рассказывают общественности о слишком низких ценах в столовой ВР, а в то же время сами очень любят питаться в ней.

Также депутаты жалуются на присутствие журналистов в буфете парламента во время перерыва.

Украинская правда
Темы: Верховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

Все новости...
Верховная Рада
В Раде предлагают восстановить финансовую отчетность партий
Комитет Рады рекомендует Комиссии по стандартам языка уволиться "из-за дискредитации государства"
Нардеп Плачкова сложила мандат: в Раде новый "рекорд"
Последние новости
12:40
Франция обещает Украине десятки ракет для истребителей и больше снарядов
12:39
В Херсоне раздавались взрывы: оккупанты бьют с левого берега − глава ГВА
12:30
Накопичення сил ворога на північному кордоні не помічено – Наєв
12:24
Всемирный фонд памятников возобновит купол Дома учителя в Киеве
12:18
Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен
12:17
В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля
12:17
Силы обороны поразили вражеские "Зоопарк" и "Репеллент-1" на Таврийком направлении
12:15
Суд в США возобновил запрет на продажу двух моделей Apple Watch
12:09
Помощник генсека: НАТО вполне в состоянии защититься от агрессии России
12:05
Новый этап земреформы: бизнес начал покупать землю
Все новости...
Реклама: