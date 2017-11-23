Кремль второй день подряд отказывается от реакции на раскол в ОРЛО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг снова отказал журналистам в комментарии ситуации в Луганске.
Об этом сообщает "РИА Новости".
Журналист спросил спикера Путина, появилась ли информация о том, что сейчас происходит в Луганске, и поддерживает ли Кремль возможную смену "власти" в этом городе.
"Я так же оставляю без ответа ваш вопрос, скажем так, каких-то нюансов я бы не стал сейчас озвучивать", — сказал он.
Дополняется…
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.