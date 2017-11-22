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Климкин: В Луганске – разборки между спецслужбами РФ

Среда, 22 ноября 2017, 10:58

Министр иностранных дел Павел Климкин отмечает, что нынешняя ситуация в Луганске подтверждает российское влияние на незаконные вооруженные формирования на украинском Донбассе.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов перед заседанием Кабмина 22 ноября.

"Это не только внутренние разборки там внутри между бандами, это также разборки между соответствующими российскими спецслужбами. И это четко доказывает, что именно Россия там всем рулит. Это еще один аргумент для международного сообщества", - сказал министр.

"Однако мы учитываем, что могут быть и провокации, и сознательные обстрелы и угроза гражданскому населению, то есть украинским гражданам, которые там страдают от оккупации", - отметил Климкин.

По его словам, на заседании военного комитета 21 ноября состоялась очень серьезная дискуссия относительно возможного развития событий, взаимодействия с международными партнерами.

В частности обсуждался вопрос безопасности миссии ОБСЕ, потому что эта ситуация может быть использована для ограничения ее работы, манипулирования с оружием и тому подобное.

Климкин в то же время отметил, что разглашать решения, принятые на военном комитете, не имеет права.

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Как известно, накануне главарь незаконного вооруженного формирования "ЛНР" Игорь Плотницкий отстранил Игоря Корнета от "должности министра внутренних дел ЛНР" в связи с возбуждением уголовного дела.

Корнет, однако, опроверг свою отставку и забаррикадировался в здании т. н. "МВД ЛНР".

Он также заявил о задержании на оккупированной части Луганской области украинских диверсантов.

Плотницкий заявил, что ситуация в Луганске "находится под его контролем и в ближайшее время будет полностью решена".

Наблюдатели ОБСЕ мониторят ситуацию в Луганске и подтверждают наличие вооруженных людей, которые заблокировали часть города.

Российские СМИ сообщали, что в конфликте между Игорем Плотницким и уволенным им "министром МВД ЛНР" Игорем Корнетом Кремль выбрал сторону последнего, но впоследствии официально эту позицию опровергли.

22 ноября лидер луганских сепаратистов Игорь Плотницкий провел рабочую встречу. Его разговор с так называемыми и. о. "министра чрезвычайных ситуаций ЛНР" Сергеем Иванушкиным и и.о. "министра внутренних дел ЛНР" Владимиром Черковым в кабинете записали на видео.

По данным источников издания LIGA.net, 22 ноября Луганск пустеет - люди уезжают из города.

Валентина Романенко, УП

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Темы: ЛНРОРДЛОтерроризмРосcия
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