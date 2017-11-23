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Плотницкий покинул Луганск – СМИ РФ

Четверг, 23 ноября 2017, 11:09
Плотницкий покинул Луганск – СМИ РФ

Автомобильный кортеж, в котором находятся главарь незаконного вооруженного формирования "ЛНР" Игорь Плотницкий, руководитель его "администрации" Ирина Тейцман, глава ГТРК "ЛНР" Анастасия Шуркаева и ряд других лиц выехал с территории Луганска.

Об этом сообщает 23 ноября российское издание "Новая газета".

По данным российских журналистов, административные здания при этом по-прежнему оцеплены вооруженными людьми, среди которых, предположительно, сотрудники так называемого "МВД ЛНР" и "министерства госбезопасности ДНР".

Как известно, накануне отстраненный от должности "министр внутренних дел ЛНР" Игорь Корнет отказался повиноваться покинуть свой пост и опубликовал видеообращение, в котором заявил, что некоторые высокопоставленные деятели "ЛНР", включая Тейцман и Шуркаеву — это агентура украинских спецслужб.

Вечером 21 ноября в оккупированный Луганск вошла колонна из десятков военных автомобилей из Донецка.

Москва пока официально не комментирует происходящее в Луганске.

Хотя российское издание РБК, ссылаясь на источник в окружении идеолога создания проекта "Новороссия" Владислава Суркова, писало, что в конфликте между Плотницким и Корнетом Кремль выбрал сторону последнего.

Ранее сообщалось, что 23 ноября боевики в оккупированном Луганске усилили охрану здания бывшей Луганской облгосадминистрации, где находится их главарь Игорь Плотницкий.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в целях безопасности ограничила патрулирование в Луганске 21-22 ноября, но фиксировала наличие вооруженных людей на улицах оккупированного города.

СММ также отметила, что с полудня 21 и к вечеру 22 ноября в гостиницах, где проживают наблюдатели, не работало телевидение и радио.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛНРОРДЛО
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