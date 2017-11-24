Сутки в АТО: 7 обстрелов, 5 погибших

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Пятница, 24 ноября 2017, 07:12

За прошедшие сутки, 23 ноября, боевики 7 раз нарушили перемирие - 5 бойцов ВСУ погибли, еще 4 - получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, однако контролируемой украинской армией. Несмотря на общее снижение количества обстрелов, соблюдения режима прекращения огня нет", - говорится в заявлении.

В течение суток на Луганском направлении горячее всего было на подступах к Крымскому - там произошло боевое столкновение, которое продолжалось около восьми часов. Украинские бойцы уничтожили четырех оккупантов, еще пятеро - ранены. Погибли 4 наши бойца, еще двое ранены.

Кроме того, российско-террористические войска обстреливали оборонительные укрепления сил АТО у Крымского с 82-мм минометов и легкого пехотного вооружения.
Из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов противник беспокоил защитников Новоалександровки, на Светлодарской дуге под гранатометный огонь попали защитники Луганского.

На Донецком направлении горячее всего было на Приазовье - там наемники выпустили более двух десятков мин различных калибров.

Вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие они применили вблизи Павлополя, а у Водяного незаконные вооруженные формирования вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потери врага за сутки - 17 человек: 8 погибших и 9 раненых.

Темы: АТО Донбасс
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