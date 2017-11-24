Полиция разыскивает 68 дезертиров

999 просмотров
Пятница, 24 ноября 2017, 12:00

Правоохранители по статье о дезертирстве Уголовного кодекса разыскивают 68 человек.

Об этом на брифинге 24 ноября заявил заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области Роман Козьяков, сообщает "Укринформ".

"В 2017 году самовольно оставили военную службу, то есть находятся в розыске за дезертирство, 68 человек", - сказал он.

Козьяков уточнил, что это касается дезертирства как из зоны АТО, так и со срочной военной службы.

Как известно, согласно статье 408 Уголовного кодекса, дезертирство наказывается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет, дезертирство с оружием или по предварительному сговору группой лиц наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет, а если оно совершено в условиях военного положения или в боевой обстановке,  – от 5 до 20 лет.

Как известно, 22 ноября Львовский областной военный комиссариат опубликовал список из 15 тысяч человек, которые якобы уклоняются от призыва на военную службу во Львовской области.

Однако фактически сразу после этого военкомат удалил свою страницу в соцсети.

Темы: АТО армия Вооруженные силы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Турчинов: Россия увеличила свой военный контингент на Донбассе 24 ноября 2017, 11:32
Сутки в АТО: 7 обстрелов, 5 погибших 24 ноября 2017, 07:12
Штаб АТО рассказал о самых горячих точках Донбасса в эти сутки 23 ноября 2017, 18:58
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
В СБУ объяснили, почему выдворили в РФ представителя Кадырова
Детективам НАБУ предложили взятку в 800 тысяч долларов
Зеленский возмутился: Поборите кумовство, а потом боритесь со "Сватами"
Хроника 24 ноября. Крупнейшая трагедия на шахте Засядько и антитимошенковский тур Ющенко
Все новости
Видео

Швейцарская деревня предлагает 60 тычяч евро тем, кто поселится в ней

урбанизм

"Соты" на стенах домов для бездомных Нью-Йорка

афиша

Как плодотворно и интересно провести в Киеве эти выходные