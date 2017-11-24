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Полиция разыскивает 68 дезертиров

Пятница, 24 ноября 2017, 11:00

Правоохранители по статье о дезертирстве Уголовного кодекса разыскивают 68 человек.

Об этом на брифинге 24 ноября заявил заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области Роман Козьяков, сообщает "Укринформ".

"В 2017 году самовольно оставили военную службу, то есть находятся в розыске за дезертирство, 68 человек", - сказал он.

Козьяков уточнил, что это касается дезертирства как из зоны АТО, так и со срочной военной службы.

Как известно, согласно статье 408 Уголовного кодекса, дезертирство наказывается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет, дезертирство с оружием или по предварительному сговору группой лиц наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет, а если оно совершено в условиях военного положения или в боевой обстановке,  – от 5 до 20 лет.

Как известно, 22 ноября Львовский областной военный комиссариат опубликовал список из 15 тысяч человек, которые якобы уклоняются от призыва на военную службу во Львовской области.

Однако фактически сразу после этого военкомат удалил свою страницу в соцсети.

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Темы: АТОармияВооруженные силы
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