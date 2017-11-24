Штаб: За сутки в зоне АТО 5 бойцов погибли, 4 ранены

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Пятница, 24 ноября 2017, 13:01

23 ноября в зоне проведения антитеррористической операции 5 военных погибли, еще 4 получили ранения.

Об этом на традиционном брифинге в пятницу сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"По предварительной информации, в результате боевых действий пятеро украинских военных погибли, еще четверо получили ранения. Раненых доставили в военно-медицинское учреждение в Северодонецке, где им оказывается помощь", – сказал полковник.

Лысенко отметил, что информация о потерях за последние сутки является предварительной и будет уточняться.

Темы: АТО
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