Штаб: За сутки в зоне АТО 5 бойцов погибли, 4 ранены

23 ноября в зоне проведения антитеррористической операции 5 военных погибли, еще 4 получили ранения.



Об этом на традиционном брифинге в пятницу сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.



"По предварительной информации, в результате боевых действий пятеро украинских военных погибли, еще четверо получили ранения. Раненых доставили в военно-медицинское учреждение в Северодонецке, где им оказывается помощь", – сказал полковник.



Лысенко отметил, что информация о потерях за последние сутки является предварительной и будет уточняться.