Штаб: За сутки в зоне АТО 5 бойцов погибли, 4 ранены
Пятница, 24 ноября 2017, 12:01
23 ноября в зоне проведения антитеррористической операции 5 военных погибли, еще 4 получили ранения.
Об этом на традиционном брифинге в пятницу сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.
"По предварительной информации, в результате боевых действий пятеро украинских военных погибли, еще четверо получили ранения. Раненых доставили в военно-медицинское учреждение в Северодонецке, где им оказывается помощь", – сказал полковник.
Лысенко отметил, что информация о потерях за последние сутки является предварительной и будет уточняться.