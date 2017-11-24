Аэропорт "Киев" эвакуировали

Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) эвакуирует пассажиров после поступившего сообщения о его якобы минировании.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе аэропорта, звонок с сигналом об угрозе поступил в аэропорт около 16:35.

"Проводится эвакуация и проверка на наличие угрозы", – уточнили в аэропорту.

Международный аэропорт "Киев" расположен в деловом центре столицы в 7 км от центра города, по количеству рейсов и пассажиропотоку занимает второе место в Украине.

В аэропорту три терминала, общей площадью 21 тыс. кв м. Отдельный терминал для бизнес-авиации – терминал "В", входит в систему FBO.