Полиция проверяет "минирование" в 6 аэропортах и ​​ГП "Антонов"

В полицию поступила информация о заминировании столичных аэропортов "Киев" и "Борисполь", а также аэропортов "Одесса", "Винница", "Днепр" и "Ивано-Франковск".

Об этом "Украинской правде" сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.



Звонки были осуществлены с неустановленного номера на стационарные телефоны этих аэропортов.



Также полиция получила сообщение о заминировании государственного предприятия "Антонов".



На место выехали кинологи и соответствующие службы.



По состоянию на 17:45 аэропорт в Виннице проверили, его работа восстановлена.



Проверки в других аэропортах продолжаются.

Ранее сообщалось об эвакуации международных аэропортов "Киев" (Жуляны) и "Одесса".

Полиция Киева информирует, что в 16:20 на телефон аэропорта "Киев" позвонил мужчина и сообщил о заложенной взрывчатке на его территории. Туда выехали патрули полиции, следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи.



Эвакуировали около 250 человек. Проводится проверка.



Информацию о происшествии зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции.



Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Между тем, в справочную службу ОАО "Международный аэропорт "Одесса" позвонил неизвестный и сообщил, что аэропорт заминирован, сообщила после 17-ти часов в пятницу полиция Одесской области.



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции, специалисты взрывотехнической управления ГУНП и кинологи со служебными собаками.



Начали эвакуацию пассажиров и работников аэропорта.