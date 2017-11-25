В ОРЛО возобновило вещание местное ТВ

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Суббота, 25 ноября 2017, 14:59

Луганская телерадикомпания "ГТРК ЛНР",  главу которой Игорь Корнет обвинил в связях с украинскими спецслужбамивозобновила вещание.

Об этом объявили в информационной программе "Вести-экспресс", которая выходит на "ГТРК ЛНР", пишут "Новости Донбасса".

Сообщается, что подконтрольная "ЛНР" телерадиокомпания на некоторое время прекращала вещание из-за повреждения оборудования. Причины повреждения не озвучили. 

Канал также возобновил вещание в интернете.

Как известно, 22 ноября главарь ОРЛО Игорь Плотницкий обвинил в прекращении вещания "ГТРК ЛНР" людей уволенного "министра МВД ЛНР" Игоря Корнета.

В свою очередь Корнет обвинял главу "ГТРК ЛНР" Анастасию Шуркаеву в связях с украинскими спецслужбами.

23 ноября росСМИ сообщили, что кортеж, в котором находились Игорь Плотницкий, руководитель его "администрации" Ирина Тейцман, глава ГТРК "ЛНР" Анастасия Шуркаева и ряд других лиц выехал с территории ЛуганскаГде сейчас находится Шуркаева - неизвестно. 

Темы: телевидение "ЛНР"
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