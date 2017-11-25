Украинский гимнаст Радивилов выиграл этап Кубка мира

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Суббота, 25 ноября 2017, 23:50

Украинец Игорь Радивилов победил на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике.

Об этом сообщает "Национальный олимпийский комитет".

"Золото! Игорь Радивилов - победитель этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в упражнениях на кольцах. Молодчина, искренние поздравления", - говорится в сообщении.

 

Как известно, в октябре Радивилов стал серебряным призером на Чемпионате мира по спортивной гимнастике в опорном прыжке.

Украинская правда

Темы: спорт
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