Украинцы завоевали "серебро" на ЧМ по спортивной гимнастике
Воскресенье, 8 октября 2017, 22:10
Украинский спортсмен Игорь Радивилов стал серебряным призером на Чемпионате мира по спортивной гимнастике в опорном прыжке.
Об этом 8 октября сообщили в НОК Украины.
"Золото" в этой дисциплине завоевал атлет из Японии Кензо Сираи, сообщает Укринформ.
Кроме того олимпийский чемпион Рио-2016 Олег Верняев выборол серебряную медаль в упражнениях на брусьях.
Накануне украинцы выступали в финалах: Верняев - упражнения на коне (7 место), Радивилов - упражнения на кольцах (6 место), Диана Варинская - упражнения на разновысоких брусьях (6 место).
Украинская правда