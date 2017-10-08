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Украинцы завоевали "серебро" на ЧМ по спортивной гимнастике

Воскресенье, 8 октября 2017, 22:10
Украинцы завоевали серебро на ЧМ по спортивной гимнастике

Украинский спортсмен Игорь Радивилов стал серебряным призером на Чемпионате мира по спортивной гимнастике в опорном прыжке.

Об этом 8 октября сообщили в НОК Украины.

 

"Золото" в этой дисциплине завоевал атлет из Японии Кензо Сираи, сообщает Укринформ.

Кроме того олимпийский чемпион Рио-2016 Олег Верняев выборол серебряную медаль в упражнениях на брусьях. 

 

Накануне украинцы выступали в финалах: Верняев - упражнения на коне (7 место), Радивилов - упражнения на кольцах (6 место), Диана Варинская - упражнения на разновысоких брусьях (6 место). 

Украинская правда 

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Темы: спорт
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