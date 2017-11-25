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Український гімнаст Радівілов виграв етап Кубка світу

Субота, 25 листопада 2017, 22:50

Українець Ігор Радівілов переміг на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики.

Про це повідомляє "Національний олімпійський комітет".

"Золото! Ігор Радівілов - переможець етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики у вправах на кільцях. Молодчина, щирі вітання", - йдеться у повідомленні.

 

Як відомо, у жовтні Радівілов став срібним призером на Чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в опорному стрибку.

Українська правда

Теми: спорт
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